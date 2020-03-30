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      Глава Запорожского облсовета Самардак и один из депутатов заболели коронавирусом

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      Коронавирус у двух должностных лиц Запорожья / tv5.zp.ua

      В Запорожье зафиксированы 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди пациентов – глава Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат этого совета Геннадий Фукс.

      Глава Запорожской ОГА Григорий Самардак сейчас находится дома под наблюдением медиков. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного совета.

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      По состоянию на 30 марта, в регионе заболевание коронавирусом обнаружили:

      • у 9 жителей Запорожья,
      • 1 жителя Мелитополя,
      • 1 жителя Мелитопольского района,
      • 1 жителя Бердянска.

      Из 54 подозрительных случаев 13 случаев подтвердились, 41 – дал отрицательный результат.

      Также ранее коронавирусом заболел известный запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс.

      В Украине утром 30 марта подтвердили 480 случаев заражения SARS-cov-2, среди инфицированных – 11 жертв, еще 6 больных – выздоровели.

      Симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Новости Украины Новости Запорожья
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