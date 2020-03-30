Глава Запорожского облсовета Самардак и один из депутатов заболели коронавирусом
В Запорожье зафиксированы 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди пациентов – глава Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат этого совета Геннадий Фукс.
Глава Запорожской ОГА Григорий Самардак сейчас находится дома под наблюдением медиков. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного совета.
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По состоянию на 30 марта, в регионе заболевание коронавирусом обнаружили:
- у 9 жителей Запорожья,
- 1 жителя Мелитополя,
- 1 жителя Мелитопольского района,
- 1 жителя Бердянска.
Из 54 подозрительных случаев 13 случаев подтвердились, 41 – дал отрицательный результат.
Также ранее коронавирусом заболел известный запорожский бизнесмен, депутат областного совета Геннадий Фукс.
В Украине утром 30 марта подтвердили 480 случаев заражения SARS-cov-2, среди инфицированных – 11 жертв, еще 6 больных – выздоровели.
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