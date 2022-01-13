Об этом сообщил сам политик во время пресс-конференции по случаю начала его председательства в ОБСЕ.
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Я собираюсь совершить первый визит как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украину, безусловно, я отправлюсь и в восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация,
– сказал Збигнев Рау.
Политик отметил, что приоритетный вопрос – это состояние мирных жителей в районах вооруженных конфликтов.
"Это будет очень важная часть моего внимания во время визита в Украину, – добавил глава МИД Польши.
Польша возглавила ОБСЕ: что известно
- Главной целью официальной Варшавы станет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур Организации.
- Польша также намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Ведь ОБСЕ работает на основе консенсуса государств-участников.