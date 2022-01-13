Про це повідомив сам політик під час пресконференції з нагоди початку його головування в ОБСЄ.
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Я збираюся здійснити перший візит як голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація,
– сказав Збігнєв Рау.
Політик зазначив, що пріоритетним питанням є стан мирних жителів у районах збройних конфліктів.
"Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України, – додав глава МЗС Польщі.
Польща очолила ОБСЄ: що відомо
- Головною метою офіційної Варшави буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних і заморожених конфліктів за підтримки структур Організації.
- Польща також має намір діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Адже ОБСЄ працює на основі консенсусу держав-учасників.