Про це повідомив сам політик під час пресконференції з нагоди початку його головування в ОБСЄ.

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Я збираюся здійснити перший візит як голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація,

– сказав Збігнєв Рау.

Політик зазначив, що пріоритетним питанням є стан мирних жителів у районах збройних конфліктів.

"Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України, – додав глава МЗС Польщі.

Зверніть увагу! Польща з 1 січня почала головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Країна очолюватиме ОБСЄ протягом усього 2022 року.

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Головною метою офіційної Варшави буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних і заморожених конфліктів за підтримки структур Організації.

Польща також має намір діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Адже ОБСЄ працює на основі консенсусу держав-учасників.

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