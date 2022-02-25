Российские диверсанты пришли в 44-ю ДПРЧ в Киеве. Там они представились бойцами ВСУ. И даже показали какие-то удостоверения.

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При этом диверсанты были в форме Вооруженных Сил, в бронежилетах и ​​с автоматами.

"Пришли они к пожарной части попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевики", – рассказали в ГСЧС.

Такая просьба и поведение незнакомцев вызвали подозрение у спасателей. Там позвонили к правоохранителям.

Чтобы отвлечь кафиров, им предоставили одежду.

"Не успели наши гости натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие на вызов, уже положили молодых людей лицом на пол. И конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали", – сообщили в ГСЧС.

Задержание диверсантов в пожарной части в Киеве / Фото ГСЧС