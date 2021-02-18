В Беларуси суд над 2 журналистками издания "Белсат" был показательным процессом, чтобы запугать независимые СМИ. В частности, это сделали для того, чтобы вызвать беспокойство у людей перед возможными весенними протестами в стране.

Заместитель директора телеканала "Белсат ТВ" Алексей Дзикавицкий рассказал, что сейчас большинство белорусов не верят государственным СМИ, которые занимаются не журналистикой, а пропагандой. По его словам, местные власти даже несмотря на отсутствие доказательств по этому делу, хотели лишь запугать независимых журналистов.

Читайте также Не буду ничего просить, – Лукашенко о своей встрече с Путиным

Дзикавицкий отметил, что во время судебного процесса даже свидетели со стороны обвинения никак не продемонстрировали вину репортеров. Он отметил, что журналистки во время ведения трансляции не могли организовывать беспорядок и останавливать общественный транспорт, находясь на 14 этаже.

Даже если никаких доказательств нет, если обвинение не имеет фактов нарушения законодательства, они хотели доказать, что журналисты известных телеканалов могут сесть за решетку, не говоря уже о простых гражданах,

– подчеркнул он.

Что будут делать дальше

По словам Дзикавицкого, представители "Белсата" подадут апелляцию относительно решения суда сразу после того, как адвокаты получат письменное обоснование приговора. Однако он отметил, что на это не стоит надеяться, ведь в Беларуси "нет никакого права".

"Если бы законы работали, то наших журналисток можно было бы выпустить в первый день суда и еще и выплатить им компенсации. Однако такого не будет, потому что это – политическое решение. " – рассказал он.

К теме В Беларуси силовики массово обыскивают журналистов и правозащитников: есть задержанные

Впрочем, заместитель директора телеканала заявил, что в "Белсате" не ожидают отмены судом высшей инстанции решения Минского суда. По его словам, этот путь надо пройти, чтобы судиться и в дальнейшем.

Дзикавицкий добавил, что по этому делу уже обращались в Европейский союз, США и другие демократические страны мира с просьбой повлиять на белорусские власти для освобождения репортеров.

Заключение белорусских журналисток: что известно