Там постоянные обстрелы: в ГПСУ сообщили, где сейчас самый сложный участок границы

Российские оккупанты регулярно обстреливают приграничные районы с Украиной. В некоторых местах активных боевых действий нет, но обстрелы ведутся практически постоянно.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, граница с Россией – фактически та же самая линия фронта, но со своими особенностями.

Где ситуация самая сложная?

Как подчеркнул Демченко, сложно выделить какую-то конкретную область. Фактически россияне каждый день обстреливают и Черниговскую, и Сумскую, и Харьковскую области. Приграничные районы особенно страдают от ударов противника. Там запускают как дроны со "скидами", так и ударные беспилотники вместе с артиллерией. Кое-где враг применяет и КАБы.

В Черниговской области пока что враг не применяет пехотные или диверсионно-разведывательные группы. Иная ситуация в Сумской и Харьковской областях.

Наиболее активен враг на территории Харьковской области. Это в направлении Вильхуватской и Волчанской общин. В течение длительного времени противник пытается там массированно атаковать позиции, в том числе подразделений ГПСУ. Также здесь враг пытается проникнуть вглубь обороны. Россия не обращает здесь внимания на свои потери,

– отметил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ рассказал, какова ситуация на границе с Россией: смотрите видео 24 Канала

В Сумской области общая активность оккупантов несколько пошла на спад. Однако именно на этом направлении пограничники фиксируют наибольшее количество попыток проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Они пытаются заминировать местность, выяснить структуру обороны или вступить в бой. В Черниговской области попыток продвижения пехоты или деятельности ДРГ пока не наблюдается.