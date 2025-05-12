Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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Что известно о конфликте Евгения Иевлева с журналистом

Глава КГВА сообщил об увольнении работника после информации о том, что тот угрожал журналисту.

Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера,

– написал Ткаченко.

Он добавил, что в КГВА пока ищут спикера, но этот процесс несколько затянулся. "Пока от имени КГВА коммуникацию буду осуществлять лично. Вся официальная информация и позиция – на моих официальных ресурсах и ресурсах КМВА", – заявил руководитель Киевской МВА.

Напомним, что "Свободное радио" опубликовало статью о состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год, где, в частности, вспомнили об отце Евгения Иевлева.

Отец спикера, Сергей Иевлев, указал, что его жена владеет Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. Отмечается, что официальных доходов женщина не имеет.

После публикации материала представитель КГВА написал журналисту Евгению Вакуленко длинное сообщение, в котором отметил, что "разобьет е**ло" мужчине, когда увидит его лично.