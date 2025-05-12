Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про конфлікт Євгена Ієвлєва з журналістом

Очільник КМВА повідомив про звільнення працівника після інформації про те, що той погрожував журналісту.

Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника,

– написав Ткаченко.

Він додав, що в КМВА наразі шукають речника, але цей процес дещо затягнувся. "Поки від імені КМВА комунікацію здійснюватиму особисто. Вся офіційна інформація та позиція – на моїх офіційних ресурсах та ресурсах КМВА", – заявив керівник Київської МВА.

Нагадаємо, що "Вільне радіо" опублікувало статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік, де, зокрема, згадали про батька Євгена Ієвлєва.

Батько речника, Сергій Ієвлєв, вказав, що його дружина володіє Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Зазначається, що офіційних доходів жінка не має.

Після публікації матеріалу речник КМВА написав журналісту Євгену Вакуленко довге повідомлення, у якому зазначив, що "розіб’є ї**ло" чоловіку, коли побачить його особисто.