Об этом она рассказала в своем твиттере.

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По ее словам, такое решение принял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, прибывший накануне в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

По его просьбе я уезжаю в Запорожье, чтобы подготовиться к обнадеживающей эвакуации людей из Мариуполя,

– написала она.

Остан Лубрани заверила, что ООН полностью готова помочь спасти жизнь украинцев.



Отметим, что перед визитом в Украину Антониу Гутерреш посетил Москву. Во время разговора с Владимиром Путиным 26 апреля ему вроде бы удалось договориться о привлечении Красного Креста и ООН к эвакуации граждан из Мариуполя.

Кроме того, во время разговора с Владимиром Путиным Гутерреш заявил, что считает действия России в Украине вторжением. Также генсек ООН предложил создать контактную группу Украина – ООН – Россия для решения гуманитарных вопросов.

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