На заседании Трехсторонней контактной группы, которое длилось 6 часов, не смогли договориться о "пасхальном перемирии". Однако все стороны согласились, что оно нужно, поэтому надежда на его установку все еще есть. В то же время представитель России признал, что боевики не являются субъектом переговоров.

Детали о ходе и результатах заседания ТКГ в эфире одного из телеканалов рассказал спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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Стороны согласились, что перемирие необходимо

Все стороны согласились, что "пасхальное перемирие" на Донбассе нужно.

Мы его пытались установить 6 часов подряд. Мы не договорились, потому что не согласовали окончательный текст совместного заявления,

– пояснил Арестович.

По словам представителя украинской делегации, на днях возможно дополнительное заседание ТКГ или подгруппы по вопросам безопасности, или же договоренность на уровне политических советников. Арестович добавил, что позитивных новостей можно ожидать 29 – 30 апреля. Ведь все стороны согласились продолжить работу по перемирию.

Россия про представителей боевиков

Арестович также рассказал, что во время переговоров представитель России признал, что приглашенные Москвой делегаты от боевиков не являются субъектами переговорного процесса.

Один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: Мы признаем территориальную целостность Украины. Этот человек также сказал: речь о "республиках" не идет,

– подчеркнул спикер украинской делегации.

И уточнил, что "этот представитель России признал, что вооруженные формирования ОРДЛО и существуют, но как субъекта переговоров их нет".

Переговоры ТКГ: что известно