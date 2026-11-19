Об этом сообщает издание The Telegraph, передает 24 Канал.

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Что произошло на "Рамштайне"?

Колби утверждал, что украинские удары по России не имеют значительной военной ценности и не сдерживают российское наступление на фронте. При этом чиновник покинул заседание "Рамштайна" до закрытого доклада министра обороны Украины Евгения Хмары. Там, как сообщают источники, речь шла о том, почему удары по территории России важны для сдерживания России.

По одной из версий, Колби спешил на самолет. Известно, что после этого на встрече Соединенные Штаты представлял постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер.

Европейские союзники были удивлены такими заявлениями американского чиновника. Министр обороны Германии Борис Писториус вообще назвал такие заявления "глупыми". Его британский коллега Уэс Стритинг подчеркнул, что удары по России ослабляют возможности оккупантов.