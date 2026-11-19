У США незадоволені ударами України по Росії / Фото соцмережі
Заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі під час "Рамштайну" розкритикував удари України по Росії, стверджуючи, що вони не наближають завершення війни. Після цього він достроково покинув засідання. Такі заяви здивували європейських посадовців.
Про це повідомляє видання The Telegraph, передає 24 Канал.
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Що відбулося на "Рамштайні"?
Колбі переконував, що українські удари по Росії не мають значної військової цінності та не стримують російський наступ на фронті. При цьому посадовець покинув засідання "Рамштайну" до закритої доповіді міністра оборони України Євгена Хмари. Там, як повідомляють джерела, йшлося про те, чому удари по території Росії є важливими для її стримування.
За однією з версій, Колбі поспішав на літак. Відомо, що після цього на зустрічі Сполучені Штати представляв постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.
Європейські союзники були здивовані такими заявами американського посадовця. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус взагалі назвав такі заяви "дурними". Його британський колега Вес Стрітінг підкреслив, що удари по Росії послаблюють можливості окупантів.
Одне з джерел видання наголосило, що на зустрічі саме представники США були єдиними, хто фактично поширював проросійські наративи.
Додамо, що Колбі вважає, що атаки на Росію лише посилюють бажання Кремля нарощувати ескалацію. На його думку, потрібно зосередитися на підтримці української оборони.
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