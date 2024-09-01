Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что исключать вариант смерти из-за болезни или старости нельзя. Кроме того, Лавров из-за преданности Владимиру Путину может оказаться в рискованной ситуации.

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Почему Лавров может оказаться в зоне риска

Политолог объяснил, что все представители российской политической или экономической элиты – люди не молодые, им всем за 60 или 70. Соответственно, все находятся в таком состоянии, что в любой момент с ними может случиться что угодно. Поэтому нельзя исключать, что сообщение от Кислицы просто завуалированное.

Господин Кислица имеет очень неплохие связи в дипломатических кругах, поэтому это вполне возможная история. Теперь ждем и наблюдаем,

– отметил Рейтерович.

Политолог рассказал, что уже давно ходили слухи о том, что Лавров хотел уйти с должности из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Однако Владимир Путин якобы не позволил ему уволиться.

Исключить вариант, что Лаврова может кто убрать тоже нельзя. Вся российская политика сейчас идет по интересному принципу – если возникают сомнения, что ты неэффективно и неактивно выполняешь свои задачи, тебя могут убрать.

В последнее время есть усиление внутренней борьбы в среде российской власти, Лавров владеет определенным объемом информации, которая выходит за пределы широкодоступности.

Может быть такое, что какая-то российская группа интересов, которая есть в российском политикуме, не очень хочет, чтобы Лавров оставался живым,

– отметил Рейтерович.

Еще одним важным моментом является то, что Лавров не принадлежит к конкретной группе, у него все связано только с Путиным. Это может быть причиной, почему он оказывается в зоне риска.

Зная россиян, нельзя исключать любые сценарии относительно возраста, болезни или попытки "очистить" кресло, чтобы потом посадить туда своего человека,

– добавил политолог.