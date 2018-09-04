Представитель президента назвал причины выбросов на заводе "Титан"

Ситуация на армянском заводе "Титан" обострилась из-за неудовлетворительного состояния оборудования, низкого качества сырья, человеческого фактора и хищнического отношения владельцев предприятий к населению и ресурсам.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

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По его словам, они незаконно используют предоставленные ресурсы, в частности Артезианскую воду из подконтрольной территории Украины. Источник выбросов – это сами предприятия.

Оккупанты используют ситуацию для манипуляции. У них есть полуфейк, что причиной является отстойник, который высох. Они действительно подсыхают, но это не основной источник загрязнения. Его используют, чтобы через определенное давление, обещания и угрозы сделать классический российский шантаж. Они хотят заставить нас дать им воду, но не только для "Титана", а для всех промышленных предприятий,

– сказал Бабин.

Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 сентября токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 сентября российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.