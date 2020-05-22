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Представители ЕС осудили конференцию РФ по Крыму, хотя сами приняли в ней участие

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ЄС засудив конференцію РФ по Криму
ЄС засудив конференцію РФ по Криму / Getty Images

В Евросоюзе осудили очередную попытку России легитимизировать аннексию Крыма путем организации международной встречи. Заметим, что РФ устроила на полуострове конференцию по ситуации в Крыму.

Цікаво, що представники ЄС теж взяли участь у конференції. Водночас у Євросоюзі зазначили, що це не може розцінюватися як визнання анексії. Відповідна заява розміщена на сторінці представництва ЄС в ООН.

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Що відомо про конференцію у Криму

Росія скликала зустріч за "формулою Аррії", намагаючись легітимізувати незаконну анексію Криму. 

Учасники конференції:

  • заступник голови підконтрольного Кремлю Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баіров;
  • голова громадської організації "Українська громада Криму" Анастасія Гридчина;
  • керівник проросійської телерадіокомпанії "Міллет" Ервін Мусаєв;
  • ведучий проросійського кримського телеканалу "Крим" Олександр Макар.

Що відомо про "формулу Арчі"?Зустрічі за "формулою Аррії", часто використовувані ООН, є неформальними переговорами, що дозволяють членам організації бути поінформованими з питань міжнародної безпеки.

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Позиція Євросоюзу

ЄС вже 6 років не визнає незаконну анексію Криму Росією і продовжує рішуче засуджувати це порушення міжнародного права. Крім того, Євросоюз залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та продовжить свою політику, включно із санкціями.

Ми наголошуємо, що цей захід та наша участь у ньому не можуть трактуватися як визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
– мовиться у повідомленні.

ЄС також підкреслює необхідність надати вільний доступ на територію окупованого Криму представникам моніторингових місій та правозахисних організацій.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости России Санкции ООН Евросоюз Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
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