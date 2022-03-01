Представители ЕС вышли из зала, когда там начал выступать путинский приспешник Лавров

Впервые за всю историю представители Европарламента вышли из зала, когда начал выступать один из организаторов войны в Украине Сергей Лавров.

На конференции ООН представители ЕС отказались слушать российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломаты вышли из зала, как только на экране появился Лавров.

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Такой жест со стороны парламентариев произошел впервые за всю историю. Так, в ЕС выразили молчаливый протест против российской пропаганды и агрессии.

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