Представители общественности и власти выступают за уменьшение дозы никотина в никотиновых паучах

Украинские врачи сообщают об увеличении обращений от потребителей никотиновых паучей с чрезмерным содержанием никотина из-за ухудшения самочувствия. Сегодня на рынке есть немало продуктов с содержанием никотина 150 – 300 миллиграммов, а такая доза является опасной для организма.

Главным инструментом для уменьшения вредного воздействия на организм специалисты считают необходимость законодательного регулирования установления дозировки содержания никотина на уровне 20 миллиграммов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинские Новости.

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Чиновники, депутаты, врачи, украинские СМИ и блогеры обратили внимание на наличие на украинском рынке безтабачной продукции – никотиновых паучей с высоким содержанием никотина (до 300 миллиграммов). Проблема высокого содержания никотина в них действительно требует урегулирования на законодательном уровне, ведь такая дозировка опасна для организма и не соответствует нормам и стандартам Европейского союза.

О большом количестве жалоб относительно продукции с высоким содержанием никотина в некоторых изделиях сообщают и в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Люди сообщают о медицински подтвержденных фактах никотинового отравления в результате употребления паучей с содержанием никотина около 150 миллиграммов. Отсутствие четко установленных нормативов максимально допустимых доз никотина в паучах делает невозможным эффективное реагирование на эти случаи,

– заявил председатель органа Сергей Ткачук.

Такого же мнения придерживается экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она убеждена, что украинские стандарты должны соответствовать европейским, в частности в том, что касается дозировки.

"Если сегодня в Евросоюзе есть опыт Швеции, который свидетельствует об уменьшении вреда на организм курильщиков из-за введения дозировки содержания никотина в паучах, то это уже способствует возможности идти в ногу с новыми практиками и соответствует тем обязательствам по внедрению системы общественного здоровья, где применяется принцип уменьшения вреда", – сказала она.

Скалецкая убеждает, что Украине сейчас необходима система общественного здоровья, которая должна действовать на предупреждение.

"У нас именно сейчас выстраивается новая система общественного здоровья, которая должна действовать в том числе превентивно различными решениями, мерами и инструментами. И в том законе, который есть на сегодня, предусмотрено уменьшение вреда – так сказать, "harm reduction". Это касается многих секторов и, в частности, вредных привычек. И здесь можно урегулировать и ввести вещи, способствующие уменьшению вреда для организма людей", – заявила она.

Проблемой высокой дозы содержания никотина в никотиновых паучах занимаются также представители общественности и требуют урегулировать этот вопрос в соответствии со стандартами Евросоюза.

В частности, в общественной организации "По защите прав человека" приветствовали инициативу народных депутатов по урегулированию этого рынка.

"Народные депутаты уже зарегистрировали законопроект №12091-4 от 21.10.2024 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования мер, направленных на уменьшение потребления табачных и других изделий их вредного воздействия на здоровье населения", – говорится на странице организации в Facebook.

Активисты отмечают важность проблемы и требуют немедленно принять соответствующие решения.

В организации ссылаются на положительный опыт Швеции, которая стала первой страной свободной от курения, благодаря политике снижения вреда. Это стало следствием "четких стандартов и контроля над их соблюдением".

В Общественной организации "Правозащитный союз инвалидов" также отмечают необходимость применения европейского подхода и норм для урегулирования вопроса.

"Европарламент принял Директиву о табачных изделиях еще 10 лет назад, и она начала действовать в 2016 году. Сейчас в Верховной Раде рассматриваются несколько законопроектов, направленных на уменьшение потребления табачных и безтабачных изделий в Украине. Законопроект №12091-4 предлагает законодательно ограничить содержание никотина в паучах до 20 миллиграммов, что соответствует европейским стандартам. Сегодня содержание никотина в этих продуктах может достигать 150 – 300 миллиграммов, что создает серьезные риски для здоровья потребителей. Поэтому инициатива по ограничению очень дельная, особенно учитывая то, что авторы законопроекта пишут о растущем рынке этой продукции", – отмечают активисты.

В общественных организациях просят сообщать о случаях ухудшения состояния здоровья после употребления паучей с высоким содержанием никотина и предлагают помощь для таких лиц.