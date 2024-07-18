Как отмечают собеседники издания The Washington Post, лидеры большинства и меньшинства Палаты сказали действующему президенту Соединенных Штатов об этом во время частной встречи.

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Лидеры демократов поговорили с Байденом

В частности, журналисты указали, что разговор у Байдена и Джеффриса состоялся 11 июля, а с Шумером они поговорили 13 июля.

Отмечается, что во время разговоров лидеры Конгресса обсудили с действующим американским президентом беспокойство, что его дальнейшее участие в гонке облегчит Республиканской партии шансы на получение большинства в обеих палатах на выборах.

Кроме этого, в издании проинформировали, что еще один человек из близкого окружения Байдена прямо сказал президенту США о необходимости снять свою кандидатуру, отметив, что это единственный способ сохранить его политическое наследие и спасти страну от нового срока республиканца Дональда Трампа.

Несмотря на это Байден ответил, что он категорически не согласен с таким мнением, поскольку считает себя лучшим кандидатом, чтобы победить Трампа.

В WP писали, что представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Байден сказал Шумеру и Джеффрису во время их личных встреч, что он останется в избирательной гонке.

После того, как состоялись встречи, лидеры Демократической партии обнародовали короткие заявления, признав лишь факт их проведения. Однако все же об их содержании они не сообщили.