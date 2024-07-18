Як зазначають співрозмовники видання The Washington Post, лідери більшості та меншості Палати сказали чинному президенту Сполучених Штатів про це під час приватної зустрічі.

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Лідери демократів поговорили з Байденом

Зокрема, журналісти вказали, що розмова у Байдена та Джеффріса відбулася 11 липня, а з Шумером вони поговорили 13 липня.

Зазначається, що під час розмов лідери Конгресу обговорили з чинним американським президентом занепокоєння, що його подальша участь у перегонах полегшить Республіканській партії шанси на отримання більшості в обох палатах на виборах.

Крім цього, у виданні проінформували, що ще одна людина з близького оточення Байдена прямо сказала президентові США про необхідність зняти свою кандидатуру, наголосивши, що це єдиний спосіб зберегти його політичну спадщину та врятувати країну від нового терміну республіканця Дональда Трампа.

Попри це Байден відповів, що він категорично не згоден з такою думкою, оскільки вважає себе найкращим кандидатом, аби перемогти Трампа.

У WP писали, що представник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Байден сказав Шумеру і Джеффрісу під час їхніх особистих зустрічей, що він залишиться у виборчих перегонах.

Після того, як відбулися зустрічі, лідери Демократичної партії оприлюднили короткі заяви, визнавши лише факт їх проведення. Однак все ж про їхній зміст вони не повідомили.