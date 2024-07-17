Про це 24 Каналу розповіла політтехнолог, керівник Інституту демократії та розвитку "Політа" Катерина Одарченко, зазначивши, що громадянам США не подобається кандидат ні від республіканців, ні від демократів. Вона зазначила, що американці хотіли б бачити більш центристських лідерів не лише у риториці, але й в економічній політиці.

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Настрої громадян

Катерина Одарченко зазначила, що вік обох претендентів турбує виборців обох партій. Однак політтехнологи Трампа краще компенсують його антиобраз.

Вона навела приклад, що через думку у суспільстві, що Трамп не залучає нацменшини до своєї партії, нещодавно на республіканському з'їзді виступила відома блогерка. Вона озвучила актуальний для його виборчої кампанії політтехнологічний меседж. Мовляв, що вона, як афроамериканка, незадоволена економікою та начебто стереотипи про Трампа неправдиві.

Вони (команда Трампа – 24 Канал) зараз відвертають вагу від неоднозначної персони свого лідера та спрямовують її до базового незадоволення громадян економікою,

– пояснила вона.

Політтехнолог наголосила, що кандидат від республіканців під час своїх звернень до виборців не підкреслює свої політичні рішення, а робить акцент на особистих принципових якостях лідера.

Для виборів, які ще не обрали за кого голосувати, економіка є на першому місці, тому заяви Трампа мають більш ефективний вплив на суспільство США,

– припустила Одарченко.