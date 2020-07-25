Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что боевики "ДНР" и "ЛНР" не способны договариваться в Трехсторонней контактной группе в Минске. Именно поэтому, по мнению Резникова, их надо менять.

По его словам, российским представителям, чтобы "сохранить лицо", надо научиться договариваться. Об этом Резников сказал в интервью журналу "Фокус".

Важно Россия блокирует разминирование на Донбассе: 13 участков не удается утвердить

Представители боевиков, по мнению министра, не способны договариваться.

Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это. "Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится политическая воля сверху, они будут пробуксовывать,

– отметил Резников.

Резников напомнил, что Украина изменила своих представителей, повысив статус своей делегации, это же, по мнению министра, может сделать и Москва.

Актуально Это соглашение облегчит жизнь гражданским, – ОБСЕ и ЕС о прекращении огня на Донбассе

Что известно о прекращении огня на Донбассе