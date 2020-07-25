Представители России и боевиков в ТКГ не способны договариваться, – глава МинВОТ
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что боевики "ДНР" и "ЛНР" не способны договариваться в Трехсторонней контактной группе в Минске. Именно поэтому, по мнению Резникова, их надо менять.
По его словам, российским представителям, чтобы "сохранить лицо", надо научиться договариваться. Об этом Резников сказал в интервью журналу "Фокус".
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Представители боевиков, по мнению министра, не способны договариваться.
Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это. "Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится политическая воля сверху, они будут пробуксовывать,
– отметил Резников.
Резников напомнил, что Украина изменила своих представителей, повысив статус своей делегации, это же, по мнению министра, может сделать и Москва.
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Что известно о прекращении огня на Донбассе
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.
- Создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.