Украина не может начать разминирование ранее согласованных участков на Донбассе. Все из-за того, что Россия отказывается окончательно утвердить 13 участков.

Россия и ее представители требуют полного выполнения всех политических положений минских договоренностей, но сами продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает "Укринформ".

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Цимбалюк отметил, что по вине российской стороны практически остановлено обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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Что предусматривает прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь во время наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства боевиков после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала