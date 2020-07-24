Україна не може розпочати розмінування раніше узгоджених ділянок на Донбасі. Все через те, що Росія відмовляється остаточно затвердити 13 ділянок.

Росія та її представники вимагають повного виконання всіх політичних положень мінських домовленостей, але самі продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє "Укрінформ".

Актуально Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: що воно передбачає

Цимбалюк наголосив, що з вини російської сторони практично зупинено обговорення питання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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Що передбачає припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь під час наступальних дій допускається тільки в тому разі, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України й керівництва бойовиків після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу