Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" не здатні домовлятися у Тристоронній контактній групі в Мінську. Саме тому, на думку Резнікова, їх треба змінювати.

За його словами, російським представникам, аби "зберегти обличчя", треба навчитися домовлятися. Про це Резніков сказав в інтерв’ю журналу "Фокус".

Важливо Росія блокує розмінування на Донбасі: 13 ділянок не вдається затвердити

Представники бойовиків, на думку міністра, не здатні домовлятися.

Люди, які в цьому процесі шість років, не здатні на це. "Вони взагалі не здатні сказати "так", "давайте спробуємо", вони завжди знайдуть можливість сказати "ні", звинувативши у цьому Україну. Навіть якщо з’явиться політична воля зверху, вони буксуватимуть,

– наголосив Резніков.

Резніков нагадав, що Україна змінила своїх представників, підвищивши статус своєї делегації, це ж, на думку міністра, може зробити й Москва.

Актуально Ця угода полегшить життя цивільним, – ОБСЄ та ЄС про припинення вогню на Донбасі

Що відомо про припинення вогню на Донбасі