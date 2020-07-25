Представники Росії та бойовиків у ТКГ не здатні домовлятися, – глава МінТОТ
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" не здатні домовлятися у Тристоронній контактній групі в Мінську. Саме тому, на думку Резнікова, їх треба змінювати.
За його словами, російським представникам, аби "зберегти обличчя", треба навчитися домовлятися. Про це Резніков сказав в інтерв’ю журналу "Фокус".
Важливо Росія блокує розмінування на Донбасі: 13 ділянок не вдається затвердити
Представники бойовиків, на думку міністра, не здатні домовлятися.
Люди, які в цьому процесі шість років, не здатні на це. "Вони взагалі не здатні сказати "так", "давайте спробуємо", вони завжди знайдуть можливість сказати "ні", звинувативши у цьому Україну. Навіть якщо з’явиться політична воля зверху, вони буксуватимуть,
– наголосив Резніков.
Резніков нагадав, що Україна змінила своїх представників, підвищивши статус своєї делегації, це ж, на думку міністра, може зробити й Москва.
Актуально Ця угода полегшить життя цивільним, – ОБСЄ та ЄС про припинення вогню на Донбасі
Що відомо про припинення вогню на Донбасі
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України й керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.