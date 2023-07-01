Об этом заявили участники пресс-конференции Укринформа на тему: "Деколонизация и будущее построссийского пространства: кризис отношений имперской метрополии и регионов-колоний", информирует 24 Канал.

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Представитель "Съезда народных депутатов" России Алексей Барановский подчеркнул, что кто-то, наконец, должен был признать ошибки и покаяться в преступлениях Российской преступной империи.

Зрелость политика состоит в том, чтобы признавать не просто ошибки, а преступления. Да, это сделали не мы, это сделали к нам – "путинцы", советская власть, но кто-то должен об этом сказать однажды. Сегодня мы говорим слова покаяния перед Украиной,

– заявил Алексей Барановский.

В России формируется реальная оппозиция

Он также добавил, что "не существует никакой российской либеральной оппозиции, есть российские эмигранты, проживающие в Европе".

"Есть только одна оппозиция – вооруженная, это "Легион свободы России". Это настоящая оппозиция. И есть "Съезд народных депутатов" России как политическое крыло вооруженной оппозиции. Именно "Легион" и будет решать судьбу Москвы, а регионы решат свою судьбу сами", – отметил Барановский

Российские либералы на Западе представляют большую угрозу, чем Путин

Также в ходе пресс-конференции премьер-министр правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев заявил, что находящиеся на Западе российские либеральные оппозиционеры представляют большую угрозу, чем диктатор Путин, поскольку своими заявлениями о потенциальных угрозах распада страны дезориентируют западную общественность и на деле стремятся сохранить Российскую империю.

Он также прокомментировал мятеж Пригожина, по его словам, это была лишь игра в пользу того же Путина.

У России есть коллективный Путин и это система. Не было никакого мятежа, это была спецоперация по усилению режима Путина. Если мы хотим избавиться от этой угрозы, мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла,

– заявил Закаев.

Он также отметил, что для Чечни ничего не изменится. Поскольку при жизни Путина никаких изменений в политике Кадырова не будет, он останется верным сателлитом главы Кремля, которому обязан всем, что имеет.