Представители Красного Креста посетят только родственников политзаключенных: известно почему

Представители Международного комитета Красного Креста могут посетить только родственников украинских политзаключенных, но не самых пленников Кремля.

18 июля Людмила Денисова встретилась с Главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманн, сообщает пресс-служба украинской омбудсвумен.

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Во время встречи Уполномоченная подчеркнула, что Красный Крест, несмотря на все ее обращения, не посетил ни одного украинского политзаключенного.

Начиная с мая я писала к вам письма с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и на территории РФ. Я обращалась относительно визитов к Олегу Сенцова, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и всех остальных наших ребят, которые страдают в тюрьмах РФ. Но реакции, к сожалению, я не получила,

– отметила омбудсвумен.

По словам Денисовой, Эшлиманн ответил, что МККК не имеет полномочий относительно посещения политзаключенных, так как они специализируются на международных конфликтах, а РФ не признает конфликт с Украиной.



"Я знаю, что представители Красного Креста посещают всех задержанных в Украине "сепаратистов". Они приносят им передачи, лекарства, письма, мобильные телефоны.... Это показывает о разном отношении к гражданам Украины и гражданам РФ. Я настаиваю на том, что миссия МККК – гуманитарная. Это одна ситуация, один конфликт, такие же граждане, но разное отношение. Не может быть так, чтобы одних посещали, а других – нет", – отметила Денисова.



В результате переговоров Уполномоченная и Глава делегации МККК в Украине договорились о том, что в течение июля – августа организуют встречу представителей МККК с семьями украинских политзаключенных. Во время встречи они смогут написать лично обращение к Красному Кресту с просьбой посетить членов их семей.