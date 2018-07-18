Представники Червоного Хреста відвідають лише родичів українських політв'язнів: відомо чому

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста можуть відвідати лише родичів українських політв'язнів, проте не самих бранців Кремля.

18 липня Людмила Денісова зустрілася із Главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном, інформує прес-служба української омбудсвумен.

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Під час зустрічі Уповноважена підкреслила, що Червоний Хрест, незважаючи на всі її звернення, не відвідав жодного українського політв’язня.

Починаючи з травня я писала до вас листи з проханням перевірити умови утримання громадян України у тюрмах і СІЗО на окупованих територіях, в анексованому Криму та на території РФ. Я зверталась щодо візитів до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та всіх інших наших хлопців, які страждають у тюрмах РФ. Але реакції, на жаль, я не отримала,

– зазначила омбудсвумен.

За словами Денісової, Ешліманн відповів, що МКЧХ не має уповноважень щодо відвідувань політв’язнів, так як вони спеціалізуються на міжнародних конфліктах, а РФ не визнає конфлікт з Україною.

"Я знаю, що представники Червоного Хреста відвідують всіх затриманих в Україні "сепаратистів". Вони приносять їм передачі, ліки, листи, мобільні телефони…. Це показує про різне ставлення до громадян України і громадян РФ. Я ж наполягаю на тому, що місія МКЧХ – гуманітарна. Це одна ситуація, один конфлікт, такі ж громадяни, але різне ставлення. Не можу бути так, щоб одних відвідували, а інших – ні", – наголосила Денісова.

У підсумку перемовин Уповноважена та Глава делегації МКЧХ в Україні домовились про те, що протягом липня – серпня організують зустріч представників МКЧХ з родинами українських політв’язнів. Під час зустрічі вони матимуть змогу написати особисто звернення до Червоного Хреста з проханням відвідати членів їх родин.