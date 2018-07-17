"Вова меня не так поймет", – мама Балуха объяснила, почему не будет просить для сына помилования

Мама украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает в крымском СИЗО, Наталья Балух, сообщила, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании сына.

Об этом она заявила в комментарии для "Крым.Реалии".

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Я Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вину не может признать, потому что ни в чем не виноват,

– сказала Наталья Балух.

Напомним, 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей, признав виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания.



МИД Украины выразило протест России в связи с приговором Балуху.