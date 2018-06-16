Представительница МИД России Захарова опозорилась цитатой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пытаясь показать пример русофобии, привела фейковую цитату.

Об этом пишет "Дождь".

"В ноябре 1991 году в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек", – сказала Захарова.

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Как пояснил журналист Алексей Ковалев, фраза, которую ошибочно приписывают Тэтчер, взята из книги Андрея Паршева "Почему Россия не Америка", а в исторических документах ее нет.

Слова Захаровой также появились и в официальном Twitter МИД. Позже Захарова сказала, что сообщение исправят.