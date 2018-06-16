Представниця МЗС Росії Захарова зганьбилася цитатою

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова намагаючись показати приклад русофобії, навела фейкову цитату.

Про це пише "Дождь".

"У листопаді 1991 році у своїй промові в Х'юстоні екс-прем'єр-міністр Великобританії Тетчер заявила, що "за оцінками світового співтовариства, економічно доцільно проживання на території Росії тільки 15 мільйонів людей", – сказала Захарова.

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Як пояснив журналіст Олексій Ковальов, фраза, яку помилково приписують Тетчер, взята з книги Андрія Паршева "Чому Росія не Америка", а в історичних документах її немає.

Слова Захарової також з'явилися і в офіційному Twitter МЗС. Пізніше Захарова сказала, що повідомлення виправлять.