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"Навіть техніка не витримує цієї маячні": мережу розсмішив конфуз із речницею російського МЗС

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Речниця російського МЗС Захарова оконфузилась із кондиціонером
Речниця російського МЗС Захарова оконфузилась із кондиціонером / tsargrad.tv

Речниця МЗС РФ Марія Захарова оконфузилась: її виступ за трибуною перервав гучний гул кондиціонера. Чиновниця не змогла продовжити свою доповідь через цей шум і дві хвилини стояла мовчки, телефонуючи комусь на мобільний.

Із кумедного відео вже встигли покепкувати у мережі. 

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Кондиціонер заглушив Машку Захарову і зірвав їй весь виступ. Навіть техніка не витримує всю ту маячню, яку вона верзе,
– пишуть користувачі соцмереж.

Окрім цього, люди помітили, що речниця російського МЗС дуже часто шморгала носом. Це дало людям підстави для жартів про наркотики.

"Всі ознаки кокаїнщиці видно. Мабуть, не отримала дозу", – пишуть у Twitter.

Зазначимо, що на ролику можна помітити, як Захарова починає виступ, але майже на самому початку він переривається фоновим шумом працюючого кондиціонера. Пропагандистка нарікає на "технічні неполадки", уточнює, чи чути її, після чого починає користуватися смартфоном і комусь дзвонити.

"Вони ще хочуть впливати на світову політику...Навіть на кондиціонер повпливати не можуть", – додають у мережі.

 

Теги: Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 канал
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