"Даже техника не выдерживает этого бреда": сеть рассмешил конфуз с спикером российского МИД

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова оконфузилась: ее выступление за трибуной прервал громкий гул кондиционера. Чиновница не смогла продолжить свой доклад из-за этого шума и две минуты стояла молча, звоня кому-то на мобильный.

Над смешным видео уже успели посмеяться в сети.

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Кондиционер заглушил Машку Захарову и сорвал ей все выступление. Даже техника не выдерживает всю ту чушь, которую она плетет,

– пишут пользователи соцсетей.

Кроме этого, люди заметили, что пресс-секретарь российского МИД очень часто шмыгала носом. Это дало людям основания для шуток о наркотиках.

"Все признаки кокаинщицы видны. Видимо, не получила дозу", – пишут в Twitter.

Отметим, что на ролике можно заметить, как Захарова начинает выступление, но почти в самом начале оно прерывается фоновым шумом работающего кондиционера. Пропагандистка жалуется на "технические неполадки", уточняет, слышно ли ее, после чего начинает пользоваться смартфоном и кому-то звонить.

"Они еще хотят влиять на мировую политику... Даже на кондиционер повлиять не могут", – добавляют в сети.