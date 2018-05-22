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ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Украина и два Крыма: странный конфуз случился в Черновцах

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В Черновцах прошли торжества по случаю Дня Европы. В связи с этим на центральной Соборной площади города установили баннер, на котором было изображено, что Украина имеет аж две Республики Крым.

Первыми курьез заметили в соцсетях. В частности, местный журналист Василий Забродский иронично заметил, что "Каспруковые (Алексей Каспрук – мэр Черновцов, – "24") грантоеды совсем перестарались".

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Чернівці, Крим. курйоз

Впоследствии подобные сообщения появились и у других пользователей.

"Вот уж эти неравнодушные люди – им никак не угодишь. Нет Крыма на карте – плохо, вот сделали уже целых два Крыма – тоже не подходит. А если серьезно, то беда да и только, когда важными делами поручают заниматься или дилетантам, или "профессионалам" с очень низким уровнем внимательности". – подчеркнула Виктория Донец.

Напомним, зимой Буковина уже попадала в скандал, связанный с Крымом. Так, в городке Сторожинец во время торжеств по случаю Дня Соборности на сцене висела карта без оккупированного полуострова.

Теги: Новости Украины Новости политики Фотоновости Курьезные новости Новости Черновцов Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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