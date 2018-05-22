Україна та два Крими: дивний конфуз трапився у Чернівцях

У Чернівцях пройшли урочистості з нагоди Дня Європи. У зв'язку з цим на центральній Соборній площі міста встановили банер, на якому було зображено, що Україна має аж дві Республіки Крим.

Першими курйоз помітили у соцмережах. Зокрема, місцевий журналіст Василь Забродський іронічно зауважив, що "Каспрукові (Олексій Каспрук – мер Чернівців, – "24") грантоїди геть перестарались".

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Згодом, подібні дописи з’явилися і у інших користувачів.

"Ось уже ж ці небайдужі люди – ніяк їм не вгодиш. Нема Криму на карті – погано, от зробили вже цілих два Крими – теж не підходить. А якщо серйозно, то біда, та й годі, коли важливими справами доручають займатись або дилетантам, або "професіоналам" з дуже низьким рівнем уважності". – підкреслила Вікторія Донець.

Нагадаємо, взимку Буковина вже потрапляла у скандал, пов’язаний із Кримом. Так, у містечку Сторожинець під час урочистостей з нагоди Дня Соборності на сцені висіла карта без окупованого півострова.