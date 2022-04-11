Представительство ЕС в Украине возобновило работу в Киеве
11 апреля 2022 , 20:31Читати новину українською
Источник:твиттер представительства ЕС в Украине
Европейский Союз решил вернуть свое представительство в столицу Украины. Его эвакуировали 24 февраля в польский город Жешув.
Так, посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас вернулся в столицу.
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ЕС вернулся в Киев!
– написали в представительстве.
На опубликованном снимке посол Матти Маасикас стоит рядом с флагом ЕС на флагштоке. Он установлен возле здания представительства по улице Владимирской, 101 в Киеве.
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