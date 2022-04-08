Посол ЕС в Украине возобновит работу в Киеве

О возвращении представительства Евросоюза в Киев сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Соответствующее заявление он сделал во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев.

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Представительство ЕС вернется в Киев через шесть недель после начала войны России против Украины. После вторжения основная команда работала в Жешуве.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас возобновит работу в Киеве с небольшой командой.

Боррель отметил, что поездка в Киев и возвращение посла должны показать, "что Украина есть, что есть столица, правительство и представительства других стран".

Добавим, что литовские и латвийские дипломаты возвращаются в Киев. Посольства этих стран Балтии возобновляют работу в украинской столице.

Также посольство Турции приняло решение вернуться из Черновцов в Киев.

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