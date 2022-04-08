Посол ЄС в Україні відновить роботу в Києві
Про повернення представництва Євросоюзу до Києва повідомив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Відповідну заяву він зробив під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва.
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Представництво ЄС повернеться у Київ через шість тижнів після початку війни Росії проти України. Після вторгнення основна команда працювала у польському Жешуві.
Повідомляється, що посол ЄС в Україні Матті Маасікас відновить роботу в Києві з невеликою командою.
Боррель зазначив, що поїздка до Києва та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн".
- Додамо, що литовські та латвійські дипломати повертаються до Києва. Посольства цих країн Балтії відновлюють роботу в українській столиці.
- Також посольство Туреччини ухвалило рішення повернутись з Чернівців до Києва.
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