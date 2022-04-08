Дипломатка виїхала у ніч із 7 на 8 квітня поїздом з Пшемишля. Польське місто розташоване приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною.
До теми Це оцінить весь світ, – Зеленський очікує у Києві глав Євросоюзу фон дер Ляєн і Борреля
Що відомо про поїздку голови Єврокомісії в Київ
Фон дер Ляєн прибуде до української столиці у складі делегації із:
- головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Боррелем;
- прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером та низкою європарламентаріїв.
З нетерпінням чекаю у Києві,
– написала у твітері голова Єврокомісії.
Зауважимо, що Урсула фон дер Ляєн – перша високопоставлена європейська політикиня, яка з моменту різанини у Бучі під Києвом відвідує українську столицю.
Нагадаємо, про зустріч європейської дипломатки та президента України повідомили 7 квітня. Зеленський зауважив, що такий вчинок оцінить весь світ.
Відновлення роботи дипломатів у Києві
Як повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у Києві відновили роботу дипломати Литви, Латвії, Туреччини та Словенії. Вже незабаром прибуде посол Естонії.
"Вважаю, що саме присутність послів іноземних держав у Києві є важливим показником підтримки України, а також кроком, який точно може пришвидшити мир", – наголосив Єрмак.
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