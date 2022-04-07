Вона відбудеться вже завтра, 8 квітня. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров під час телемарафону, передає 24 канал.

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"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра. Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", – повідомив Никифоров.

Він також зазначив, що Володимир Зеленський щодня підтримує зв'язок з іноземними лідерами та партнерами.

"Також телефонні дзвінки відбуваються щодня. Дзвінки вже не за протокольними правилами, а просто через месенджери або просто телефоном", – зазначив спікер президента.

Довідка. Разом із дер Ляєн Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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