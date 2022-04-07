Она состоится уже 8 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во время телемарафона, передает 24 канал.

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"Будет встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен завтра. Пора сказать не могу из соображений безопасности, но где-то в течение дня", – сообщил Никифоров.

Он отметил, что Владимир Зеленский ежедневно поддерживает связь с иностранными лидерами и партнерами.

"Также телефонные звонки происходят каждый день. Звонки уже не по протокольным правилам, а просто через мессенджеры или просто по телефону", – отметил спикер президента.

Справка. Вместе с дер Ляйен Киев также посетит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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