Представительство президента в АР Крым выступит от Украины в суде ООН против России

Международный суд ООН рассмотрит дело против России по обвинениям в геноциде. Команда Украины уже сформировала мощную фактическую доказательную базу,

Об этом 6 марта в своем фейсбуке сообщил Антон Кориневич. Он является постоянным представителем украинского президента в Крыму.

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Украинская команда разоблачит российскую ложь

Чиновник объяснил, что вместе с другими коллегами и друзьями, а также юридическими советниками уже удалось сформировать мощную фактическую доказательную базу против России. Это доказывает абсурдность заявлений государства-агрессора о том, что оно действует "в целях предотвращения геноцида и наказания за него". Оккупанты прямо нарушают Конвенцию о геноциде 1948 года.

Завтра наша команда будет выступать в Гааге и разоблачит ложь, которая лежит в основе агрессии России против Украины,

– подчеркнул Кориневич.

"Мы представим, что иск Украины приемлем и у Международного Суда ООН есть полномочия издать приказ о применении временных мер и она должна сделать это безотлагательно", – добавил он.

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