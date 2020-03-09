Представительство Зелинского разработало концепцию переходного правосудия для Крыма

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым разработало первый вариант концепции переходного правосудия для временно оккупированных территорий. Кроме того, запланированы отмены определенных дискриминационных положений касательно крымчан.

Представительство президента постоянно работает для того, чтобы вопрос Крыма звучал как можно чаще, подчеркнул представитель президента Антон Кориневич. Об этом сообщает УНИАН.

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Он заверил, что сотрудники разрабатывают законопроекты для упрощения жизни крымчан, общаясь с ними.

Мы написали первый вариант проекта национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений касательно крымчан – это так называемая "формула нерезидентства", когда крымчане без вида переселенца не могут открыть счет в банке

– рассказал Антон Криневич.

Что такое переходное законодательство и для чего оно нужно Украине?

Переходное правосудие традиционно применяется после войны. Оно нужно для того, чтобы установить справдливисть для жертв войны, наказать виновных и вернуться после войны к мирной жизни.



В случае Донбасса речь идет о боевиках, которые фактически являются "царями и богами" на оккупированной территории, самостоятельно решая судьбу гражданского населения. В Крыму – это российская оккупационная власть, которая называет себя "официальной" и преследует крымчан, которые ее не поддерживают.