Российские оккупанты пустили из аннексированного Крыма электричку: фото
Россию и аннексированный Крым с недавнего времени соединяет железнодорожное сообщение. Поезда через Крымский мост курсируют в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары и Анапы и обратно. Теперь же оккупанты решили запустить с аннексированного полуострова электричку.
Она курсирует сообщением Керчь – Анапа. Первую "пригородную" электричку оккупанты запустили 7 марта. Об этом сообщают "Крым. Реалии".
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Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания" – "дочка" российской компании "Гранд Сервис Экспресс".
Электричка курсирует из Керчи в Анапу / Фото "Крым. Реалии"
Путешествие в российскую Анапу из Крыма занимает 2 часа, стоимость проезда в электричке составляет 439 рублей (160 гривен).
В расписании компании-перевозчика – по 2 рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по 3 – в пятницу и выходные.
Электричка едет в Анапу из Керчи 2 часа / Фото "Живая Кубань"
Пока нет реакции соответствующих ведомств Украины на эту ситуацию.
Железнодорожное сообщение Крыма и России: что известно
- Железнодорожное сообщение до полуострова из России проходит через Крымский мост, который официально был открыт 23 декабря 2019 года. По этому случаю в Крым приехал президент страны-агрессора Владимир Путин.
- Во время "официальной церемонии открытия" он проехал в поезде по Крымскому мосту. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.
- В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и пренебрежение международного права.
- Осудило очередные незаконные действия России и международное сообщество.