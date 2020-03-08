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      Российские оккупанты пустили из аннексированного Крыма электричку: фото

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      Россию и аннексированный Крым с недавнего времени соединяет железнодорожное сообщение. Поезда через Крымский мост курсируют в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары и Анапы и обратно. Теперь же оккупанты решили запустить с аннексированного полуострова электричку.

      Она курсирует сообщением Керчь – Анапа. Первую "пригородную" электричку оккупанты запустили 7 марта. Об этом сообщают "Крым. Реалии".

      К теме: Почему Керченский мост опасен: эксперты назвали серьезные проблемы

      Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания" – "дочка" российской компании "Гранд Сервис Экспресс".


      Электричка курсирует из Керчи в Анапу / Фото "Крым. Реалии"

      Путешествие в российскую Анапу из Крыма занимает 2 часа, стоимость проезда в электричке составляет 439 рублей (160 гривен).

      В расписании компании-перевозчика – по 2 рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по 3 – в пятницу и выходные.


      Электричка едет в Анапу из Керчи 2 часа / Фото "Живая Кубань"

      Пока нет реакции соответствующих ведомств Украины на эту ситуацию.

      Железнодорожное сообщение Крыма и России: что известно

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Транспорт Новости Украины Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Железная дорога Новости политики
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