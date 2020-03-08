Російські окупанти пустили з анексованого Криму електричку: фото
Росію та анексований Крим віднедавна з’єднує залізничне сполучення. Поїзди через Кримський міст курсують зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Єкатеринбурга, Краснодара, Казані, Самари та Анапи і у зворотному напрямку. Тепер же окупанти вирішили запустити з анексованого півострова електричку.
Вона курсує за сполученням Керч – Анапа. Першу "приміську" електричку окупанти запустили 7 березня. Про це повідомляють "Крим. Реалії".
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Перевезеннями займається "Південна приміська пасажирська компанія" – "дочка" російської компанії "Гранд Сервіс Експрес".
Електричка курсує з Керчі до Анапи/ фото "Крим. Реалії"
Подорож у російську Анапу з Криму займає 2 години, вартість проїзду в електричці складає 439 рублів (160 гривень).
У розкладі компанії-перевізника – по 2 рейси з Криму на Кубань і стільки ж у зворотному напрямку щодня з понеділка по четвер, по 3 – в п'ятницю і вихідні дні.
Електричка їде до Анапи з Керчі 2 години/ фото "Живая Кубань"
Наразі немає реакції відповідних відомств України на цю ситуацію.
Залізничне сполучення Криму і Росії: що відомо
- Залізничне сполучення до півострова з Росії, що пролягає через Кримський міст, офіційно було відкрите 23 грудня 2019 року. З цієї нагоди до Криму приїхав президент країни-агресора Володимир Путін.
- Під час "офіційної церемонії відкриття" він проїхався в потягу Кримським мостом. Окупанти стверджують, що із Санкт-Петербурга до Севастополя 23 грудня вирушив перший рейсовий потяг.
- У представництві Володимира Зеленського заявили, що запуск залізничного сполучення між Росією і Кримом по Керченському мосту є незаконним. А Візит в окупований Крим Путіна – грубе порушення і нехтування міжнародного права.
- Засудила чергові незаконні дії Росії і міжнародна спільнота.