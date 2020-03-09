Представництво Зеленського розробило концепцію перехідного правосуддя для Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим розробило перший варіант концепції перехідного правосуддя для тимчасово окупованих територій. Крім того, заплановано скасування певних дискриимінаційних положень щодо кримчан.

Представництво президента постійно працює для того, щоб питання Криму звучало якомога частіше, підкреслив представник президента Антон Кориневич. Про це повідомляє УНІАН.

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Він запевнив, що співробітники розробляють законопроєкти для спрощення життя кримчан, спілкуючись з ними самими.

Ми написали перший варіант проєкту національної моделі перехідного правосуддя, а також працюємо над зняттям так званих дискримінаційних положень щодо кримчан – це так звана "формула нерезидентства", коли кримчани без посвідки переселенця не можуть відкрити рахунок у банку

– розповів Антон Криневич.

Що таке перехідне законодавство та для чого воно потрібне Україні?Перехідне правосуддя традиційно застосовується пілся війни. Воно потрібне для того, щоб встановити справдливість для жертв війни, покарати винних і повернутися після війни до мирного життя.



У випадку Донбасу мовиться про бойовиків, які фактично є "царями і богами" на окупованій території, самотужки вирішуючи долю цивільного населеня. У Крим – це російська окупаційна влада, яка називає себе "офіційною" і переслідує кримчан, які її не підтримують.