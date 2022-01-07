Предупредите родителей: онлайн-мошенники вернулись с классической аферой

Отдыхаете? А мошенники нет. Под очередную "знаковую" дату запустили массовую рекламу старого "развода". За 15 минут они якобы "выплачивают возмещение НДС" каждому. В прошлый раз так массово эта схема рекламировалась к 30-летию Независимости.

Нова стара афера

Це copy&paste російського шахрайства. Пропонують отримати 76 000 гривень компенсації ПДВ (що у серпні, що зараз сума не змінилася).

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Саме стільки нарахував мені до виплати "Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів".

Отримати їх можу протягом 5 хвилин. Все що потрібно – заплатити комісію 170 гривень (зараз – 149 грн).

І ще невеликий нюанс. Комісію потрібно сплатити на цьому чудовому сайті "центру". Тобто, ввести туди всі дані своєї карти: номер, термін дії, cvc.

Не робіть цього

Це шахрайство, яке апелює до відчуття "нас завжди дурили, може, хоч до Дня Незалежності (Нового року /Різдва і тд), щось виплатять". Пам'ятаєте, як при "совєтах" під свята премії видавали? От і я не пам'ятаю, а цільова аудиторія таких розводів дуже добре пам'ятає.

Із нового – додали фразу "влада приховує". Хороший гачок.

До теми Чому GetContact ще небезпечніший за шахраїв: як позбутися додатку

У чому суть цього шахрайства

масова реклама – з фото Алли Мазур, Наталії Мосійчук чи просто паспортом та грошима (зараз додався ще Дмитро Дубілет). Напевне, це не повний перелік.

з фото Алли Мазур, Наталії Мосійчук чи просто паспортом та грошима (зараз додався ще Дмитро Дубілет). Напевне, це не повний перелік. клікаєте на рекламу і вам відразу пропонують розрахувати компенсацію.

потрібно ввести свій мейл та 6 останній цифр карти.

не важливо, що ви там напишете. Процес пошуку запуститься і буде на ваших очах ретельно перебирати різні бази в розрахунку саме вашої компенсації. Імітація на 5+.

вже тут вам паралельно показують відгуки "людей", які сумнівалися, але ризикнули і от уже отримали свої 30/40/100 тисяч гривень компенсації.

бінго – ваша компенсація розрахована і вона чудова (в мене 76 000 гривень). Хочете її отримати – тисніть на кнопку “зв'язатися з юристом”.

запускається процес пошуку вільного юриста і ось ви уже спілкуєтеся з ним у чаті.

юрист перевіряє чи не виплатили вам вже компенсацію - держава не може виплачувати двічі!

нарешті юрист повідомляє: "ні, ви раніше її не отримували". Тоді заповніть анкету. Нічого надзвичайного: ім'я, вік, стать, номер карти. Теж можна написати будь-що.

потім радісний меседж від юриста: "Виплата компенсації займе 5 хвилин і гроші будуть у вас на карті. От тільки сплатіть комісію в 170 гривень/149 гривень".

і ось він – момент істини – форма для оплати з усіма даними карти.

момент істини – форма для оплати з усіма даними карти. І так, на кожному етапі вас супроводжують відгуки "людей", які не вірили, але ризикнули і от уже отримали свої тисячі гривень.

В чому шкода для вас

У вас вкрадуть усі можливі гроші з карти. Все, що дозволить ліміт. Адже ви віддаєте шахраям все, що потрібно – номер, термін дії, cvc.

Там ще "зносочка" є – не забудьте підняти ліміт для оплати в інтернеті. Тут "прекрасно" все (вічна класика онлайн шахрайства).

Що робити

Розкажіть про це рідним та людям поважного віку. Ціляться саме в них. І судячи з інтенсивності реклами – настрой у шахраїв серйозний. Бомбити рекламою будуть всі новорічні свята.

настрой у шахраїв серйозний. Бомбити рекламою будуть всі новорічні свята. Якщо бачите рекламу, натискайте на три крапки у верхньому куті та маркуйте її, як шахрайство. Хоч шансів і мало, що Facebook її заблокує, але і їх варто використати.

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