Так, в последние дни украинцы массово получают сообщение о том, что якобы "с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы" в некоторых городах Украины, а "со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15 – 20 километров по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях".

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Враг использует ИПСО

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что враг использует такой элемент информационно-психологической операции как "анонимный авторитет". Это когда происходит рассылка якобы "инсайдерской" информации от "надежного источника где-то из ведомств".

Важно: высокая вероятность обстрелов с начала полномасштабной войны сохраняется на всей территории Украины. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги и, услышав сирену, пройдите в ближайшее укрытие. Всегда помните о правиле двух выходов и двух стен!

Враг использует сообщения о возможных ракетных обстрелах для дополнительного запугивания мирных жителей, распространения паники и отчаяния,

– добавил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Мошенники выманивают персональные данные украинцев

Ранее в ЦПД сообщили, что в фейсбуке мошенники создали фейковую страницу одного из украинских телеканалов, где разместили фейковое видео, смонтированное из одного из выступлений Владимира Зеленского. Там мошенники выманивают персональные данные граждан и их номера персональных карт.

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