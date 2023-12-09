Ненастье продержится до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"В ближайший час с содержанием до конца дня 9 декабря в Киеве туман, видимость 200 – 500 метров", – говорится в сообщении.

Предостережение водителям

Жителей столицы призвали быть внимательными при управлении транспортным средством в тумане. А также следовать советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Советы пешеходам

Также в КГГА дали несколько советов и для пешеходов, прежде всего, стоит одеть светоотражающие элементы – фликеры, которые сделают вас более заметными для водителей во время тумана, а также в темное время суток.

Синоптики прогнозируют на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги противогололедными средствами и убирать снег, добавили в ведомстве.

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