Ненастье продержится до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"В ближайший час с содержанием до конца дня 9 декабря в Киеве туман, видимость 200 – 500 метров", – говорится в сообщении.

Предостережение водителям

Жителей столицы призвали быть внимательными при управлении транспортным средством в тумане. А также следовать советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Советы пешеходам

Также в КГГА дали несколько советов и для пешеходов, прежде всего, стоит одеть светоотражающие элементы – фликеры, которые сделают вас более заметными для водителей во время тумана, а также в темное время суток.

Синоптики прогнозируют на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги противогололедными средствами и убирать снег, добавили в ведомстве.

Погода в Украине

  • По данным Укргидрометцентр, в юго-восточной части страны ожидают дождь и мокрый снег, гололедица; в северо-восточных областях снег; на остальной территории без осадков.
  • На большей части территории страны на дорогах кое-где гололедица; в западных и северных областях ночью и утром местами туман.
  • Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже с 11 декабря. Именно тогда в нашу страну придут настоящие зимние метели.