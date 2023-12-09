Негода протримається до кінця доби. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня в Києві туман, видимість 200 – 500 метра", – ідеться в повідомленні.

Застереження водіям

Жителів столиці закликали бути уважними під час керування транспортним засобом у тумані. А також дотримуватись порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Поради пішоходам

Також у КМДА дали кілька порад і для пішоходів, передусім варто одягнути світловідбивні елементи – флікери, які зроблять вас більш помітними для водіїв під час туману, а також в темний час доби.

Синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги протиожеледними засобами та прибирати сніг, – додали у відомстві.

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