У некоторых из местных жителей из-за взрыва вылетели окна. Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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В настоящее время на месте взрыва работают военные. Также специалисты выясняют, какой боеприпас использовали оккупанты.

Я видел заглавие, что в Запорожье разрушено историческое здание. Его не уничтожили. Там вылетели стекла и немного приподняло крышу,

– рассказал журналист.

Также, по данным Укрзализныци, повреждения получили пути и контактная сеть. На станции находились пригородные поезда, повреждены окна. Компания заверила, что в кратчайшие сроки возобновит всю инфраструктуру.

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